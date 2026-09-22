Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы

Минобрнауки предложило изменить порядок приема в российские университеты со следующего учебного года, сообщили в ведомстве.

«Минобрнауки России подготовило проект изменений в Порядок приема в российские университеты, а также в Перечень вступительных испытаний», — говорится в заявлении.

Уточняется, что запланированные изменения начнут действовать с 2027/28 учебного года.

Отмечается, что число направлений, где физика — обязательный экзамен, вырастет до 37. Обязательной она станет, в частности, для всех направлений и специальностей машиностроения.

«История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности», — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что многопрофильный конкурс отменят. Теперь его будут проводить на конкретную специальность или направление.

Кроме того, поступающие смогут получить баллы за дополнительный результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует в основном конкурсе. Так, если абитуриент по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов и не использует этот экзамен в конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 баллов.

Расширяется также перечень индивидуальных достижений. Абитуриенты смогут получить баллы за дополнительное образование по федеральному проекту «Код будущего», подготовку в организациях «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Уточняются и правила приема участников школьных олимпиад из перечня РСОШ. Поступить без вступительных испытаний смогут лишь победители, а учитываться будут результаты соревнований только за 10-11-е классы — так закрепляется практика, которая уже сложилась в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый университет по-прежнему будет утверждать самостоятельно. Смотрите также 100-балльники и олимпиадники

Минобрнауки предложило также изменить порядок поступления в магистратуру — подать документы в одном вузе можно будет максимум на пять направлений, пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что порядок платного приема дополняется нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.

Устанавливается и обязательность оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников.