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Россельхознадзор выявил нарушения в декларировании 220 тысяч тонн зерна в Псковской области с начала года

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Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в Псковской области и других регионах 34 факта недостоверного декларирования зерновых культур общим объемом 222,8 тысячи тонн с начала 2026 года по 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Участники рынка из различных регионов страны допустили нарушения при оформлении документации на этот объем продукции.

Так, 9 сентября в ходе мониторинга реестра Росаккредитации специалисты установили, что ООО «Урал-Мас» (г. Оренбург) задекларировало 1,8 т мягкой пшеницы для кормовых целей без обязательных лабораторных исследований. Документы не содержали данных о проведенных испытаниях на наличие остатков пестицидов, что нарушает Технический регламент «О безопасности зерна». Специалисты также зафиксировали превышение показателей по гексахлорциклогексану альфа-изомеру и бета-изомеру.

Управление прекратило действие данной декларации и внесло соответствующую запись в единый реестр. Также юридическому лицу направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.

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