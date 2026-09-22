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Врачи научили псковских педагогов формировать здоровые пищевые привычки у детей

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Специалисты Псковской областной клинической больницы обучили педагогов со всей области основам здорового рациона и методам профилактики расстройств пищевого поведения у детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

Медицинское учреждение совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области организовало обучающий семинар «Полноценное и сбалансированное питание как важное условие сохранения здоровья школьников». В мероприятии приняли участие психологи, социальные педагоги и классные руководители муниципальных и государственных школ региона.

Главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева разъяснила участникам причины неправильного питания у детей, его признаки и серьезные последствия для растущего организма. «Чтобы вырастить здоровое поколение, нужно начинать с тех, кто рядом с детьми каждый день, — отметила Екатерина Астафьева. — Когда учитель знает, как объяснить ребенку важность завтрака, почему газировка — не лучший выбор, и как распознать признаки расстройства пищевого поведения, в каждой школе появляется свой «агент здоровья». Медицина — это не только лечение в стационаре, это просвещение, профилактика и работа на опережение».

Эксперты разобрали механизмы формирования вредных пищевых пристрастий у школьников и способы распознавания признаков пищевой зависимости. Фельдшер Центра профилактики Елена Шершнева провела для учителей мастер-класс по организации профилактических занятий. Специалисты уделили особое внимание методам мотивации детей к здоровому образу жизни без скучных нотаций. 

«Вместе мы воспитаем здоровое поколение!» - добавили в ПОКБ.
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