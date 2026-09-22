«Кузница»: Вакцинация от гриппа. Показания и риски

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска программы – вакцинация. С наступлением сентября и первыми осенними дождями в Псковской области, как и по всей стране, традиционно стартует прививочная кампания против гриппа. Но ежегодно мы сталкиваемся с одним и тем же парадоксом: при всей доступности и очевидной медицинской пользе вакцинации, общество продолжает делиться на два лагеря. Одни бегут в поликлиники в первые же дни, другие же, охваченные сомнениями, страхами и противоречивой информацией из интернета, предпочитают рискнуть и положиться на «авось». Людей отпугивают истории о побочных эффектах, мифы о том, что прививка сама провоцирует болезнь, или банальная усталость от медицинских ограничений прошлых лет. Многие искренне не понимают, зачем колоться, если грипп все равно можно «подхватить», а вакцина якобы не дает стопроцентной гарантии. И то, что она снимает тяжелое течение болезни и осложнения – для них не аргумент.

Надо ли прививаться и почему? Какую вакцину доставили в регион в этом году? Как организм реагирует на нее? Какие риски у прививки? Эти другие темы обсудим в ближайшие 50 минут. Наши эксперты сегодня - врач-терапевт Псковской городской поликлиники Ариадна Мишакова и врач-педиатр, заведующая вторым педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники Софья Субботина.

Начало программы – в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.