Дизайнерские стаканы и помощь детям: псковские «Гельдт» и «Альма» запустили осеннюю акцию 

Новая осенняя серия стаканчиков для напитков с собой доступна в ресторане «Гельдт» и кафе «Альма» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заведениях.
Дизайн стаканчиков создан при участии подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда — воспитанников детских интернатных учреждений. Ребята нарисовали свои осенние картины, а талантливый дизайнер Екатерина Никитина помогла бережно и красиво вписать их работы в современный дизайн упаковки.
«Для нас это немного больше, чем просто стаканчик. Этим проектом мы хотим привлечь внимание к деятельности Псковского областного отделения Российского детского фонда. Переходите на сайт фонда и узнайте, как поддержать ребят», - призвали в «Гельдте».
А еще заведения запускают добрую осеннюю акцию: 5% от выручки с продажи напитков в этих стаканчиках будут направлены на поддержку фонда.
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