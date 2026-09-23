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Дизайнерские стаканы и помощь детям: псковские «Гельдт» и «Альма» запустили осеннюю акцию 

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Новая осенняя серия стаканчиков для напитков с собой доступна в ресторане «Гельдт» и кафе «Альма» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заведениях. 

«Друзья, вы знаете нашу любовь к необычному дизайну стаканчиков для напитков с собой. В этом сезоне мы подготовили особенную серию, которая точно не оставит вас равнодушными», - заявили в ресторане «Гельдт». 

Дизайн стаканчиков создан при участии подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда — воспитанников детских интернатных учреждений. Ребята нарисовали свои осенние картины, а талантливый дизайнер Екатерина Никитина помогла бережно и красиво вписать их работы в современный дизайн упаковки.

«Для нас это немного больше, чем просто стаканчик. Этим проектом мы хотим привлечь внимание к деятельности Псковского областного отделения Российского детского фонда. Переходите на сайт фонда и узнайте, как поддержать ребят», - призвали в «Гельдте». 

 

А еще заведения запускают добрую осеннюю акцию: 5% от выручки с продажи напитков в этих стаканчиках будут направлены на поддержку фонда.

«Делать добрые дела просто, - подчеркнули представители заведений. - Ждем вас в ресторане "Гельдт" и кафе "Альма" в Финском парке. Вместе мы можем сделать эту осень чуточку теплее». 

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