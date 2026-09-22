 
Общество

Завершился самый длительный с 2021 года перерыв во вспышках на Солнце

0

Самый длительный с 2021 года перерыв во вспышечной активности на Солнце завершился 19 сентября после шести суток затишья. Активность возобновилась слабой вспышкой класса C, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Фото здесь и далее: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

«Прежде всего, серия без вспышек прервалась 19 сентября, когда после перерыва в несколько дней все же произошла первая слабая вспышка уровня C3.3. Продолжительность серии составила шесть суток: начиная с 13 сентября и заканчивая 18 сентября включительно. Как уже ранее отмечалось, это самый длительный перерыв в активности с 2021 года, то есть с момента, когда звезда начала восстанавливаться после предыдущего глубокого минимума в 2019-2020 годах», - говорится в сообщении.

Сама серия при этом не является рекордной, и удивительна не столько продолжительностью, сколько тем, что такой заметный перерыв возник на довольно активной стадии цикла всего через два года после прохождения пика в октябре 2024 года. Если же углубиться в прошлое, то в том же 2021-м году с 14 ноября по 3 декабря можно найти перерыв длительностью 20 дней, а в самом минимуме 2019–2020-х годов, думается, были провалы и продолжительностью в несколько месяцев.

Как бы то ни было, с 19 сентября вспышечная активность возобновилась и, хотя и на довольно умеренном уровне, но держится довольно уверенно. Угроз для Земли, впрочем, это не создаёт, и космическая погода на это почти не среагировала.

«Наиболее значимыми событиями ближайших дней кроме наступающего осеннего равноденствия, станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг. Причина ее видна на приложенной фотографии Солнца. Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору и как раз экваториальным краем «заденет» Землю послезавтра. Слово «заденет» взято в кавычки, так как сама дыра, конечно, никуда с Солнца не денется, а по планете должен пройти поток быстрого солнечного ветра, который отсюда вытекает. Корональные дыры показывают места интенсивного истечения плазмы с Солнца, что собственно и объясняет их темный цвет — так как плазмы здесь почти нет, то и светиться нечему», — подчеркнули в лаборатории.

Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев. Глобально состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026