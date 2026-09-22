Завершился самый длительный с 2021 года перерыв во вспышках на Солнце

Самый длительный с 2021 года перерыв во вспышечной активности на Солнце завершился 19 сентября после шести суток затишья. Активность возобновилась слабой вспышкой класса C, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Фото здесь и далее: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

«Прежде всего, серия без вспышек прервалась 19 сентября, когда после перерыва в несколько дней все же произошла первая слабая вспышка уровня C3.3. Продолжительность серии составила шесть суток: начиная с 13 сентября и заканчивая 18 сентября включительно. Как уже ранее отмечалось, это самый длительный перерыв в активности с 2021 года, то есть с момента, когда звезда начала восстанавливаться после предыдущего глубокого минимума в 2019-2020 годах», - говорится в сообщении.

Сама серия при этом не является рекордной, и удивительна не столько продолжительностью, сколько тем, что такой заметный перерыв возник на довольно активной стадии цикла всего через два года после прохождения пика в октябре 2024 года. Если же углубиться в прошлое, то в том же 2021-м году с 14 ноября по 3 декабря можно найти перерыв длительностью 20 дней, а в самом минимуме 2019–2020-х годов, думается, были провалы и продолжительностью в несколько месяцев.

Как бы то ни было, с 19 сентября вспышечная активность возобновилась и, хотя и на довольно умеренном уровне, но держится довольно уверенно. Угроз для Земли, впрочем, это не создаёт, и космическая погода на это почти не среагировала.

«Наиболее значимыми событиями ближайших дней кроме наступающего осеннего равноденствия, станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг. Причина ее видна на приложенной фотографии Солнца. Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору и как раз экваториальным краем «заденет» Землю послезавтра. Слово «заденет» взято в кавычки, так как сама дыра, конечно, никуда с Солнца не денется, а по планете должен пройти поток быстрого солнечного ветра, который отсюда вытекает. Корональные дыры показывают места интенсивного истечения плазмы с Солнца, что собственно и объясняет их темный цвет — так как плазмы здесь почти нет, то и светиться нечему», — подчеркнули в лаборатории.

Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев. Глобально состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные.