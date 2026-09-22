Белки из псковского подворья «Птичий дворик» нуждаются в желудях

В псковском подворье «Птичий дворик» белки перешли на осенний рацион. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители подворья, теперь пушистые красавицы нуждаются в желудях.
Фото: подворье «Птичий дворик»
В подворье обратились с просьбой к желающим помочь: «Если у кого-то растут дубы на даче, во дворе, в парке, пособирайте, пожалуйста, желуди и привезите. Школьники, учителя, родители, если организуете сбор классом, мы будем бесконечно благодарны. Любое количество будет помощью».
Подворье открыто с 10.00 до 19.00.