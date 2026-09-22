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Белки из псковского подворья «Птичий дворик» нуждаются в желудях

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В псковском подворье «Птичий дворик» белки перешли на осенний рацион. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители подворья, теперь пушистые красавицы нуждаются в желудях.

Фото: подворье «Птичий дворик»

«Недавно съездили за грибами, привезли и белкам. Сейчас у них на "столе" орехи, морковь, яблоки, грибы и плоды шиповника. Осень же, надо запасаться. Но есть одна проблема - нам очень нужны желуди. Много. Они ценны и для белок, и для дикобразов. А у нас беда: единственный дуб, который рос по дороге, спилили дорожники, посчитав аварийным. Ехать искать желуди в город для нас практически нереально», - отметили сотрудники.

В подворье обратились с просьбой к желающим помочь: «Если у кого-то растут дубы на даче, во дворе, в парке, пособирайте, пожалуйста, желуди и привезите. Школьники, учителя, родители, если организуете сбор классом, мы будем бесконечно благодарны. Любое количество будет помощью».

Подворье открыто с 10.00 до 19.00. 

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