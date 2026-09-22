Грозы и до +18 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября

Облачная, днем с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах прогнозируют грозу. Днем ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть ветер северо-восточных и восточных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от +7 от +12 градусов, днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов.

В Пскове ночью пройдет сильный дождь, днем — кратковременные дожди. Температура воздуха ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

Атмосферное давление низкое.