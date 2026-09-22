Заболеть от укола нельзя: псковский врач развенчала главный миф о прививке от гриппа

Заболеть гриппом после вакцинации невозможно, так как все доступные в Псковской области препараты содержат инактивированный (мертвый) вирус. Об этом сообщила врач-терапевт Псковской городской поликлиники Ариадна Мишакова в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Специалист разъяснила механизм действия вакцин «Флю-М», «Ультрикс» и «Совигрипп». По словам доктора, иммунитет безопасно знакомится с мёртвым вирусом, что, по её словам, исключает развитие заболевания от самой прививки. Ариадна Мишакова уточнила, что возможное недомогание сразу после укола представляет собой иммунный ответ организма на введение вакцины, а не болезнь. Заражение становится возможным лишь в том случае, если человек подхватил вирус ранее и инкубационный период уже завершился независимо от факта вакцинации.

Эксперт обозначила нормальные реакции организма на прививку, пояснив, что допустимы несущественное повышение температуры, лёгкая отёчность, местное покраснение и болезненность в месте укола, а также общая слабость. Каждый человек индивидуален, поэтому отсутствие видимых симптомов не означает бесполезность дозы: реакция на прививку варьируется от пациента к пациенту, подчеркнула Ариадна Мишакова.

Врач выделила тревожные признаки, требующие обращения к специалисту. Если температура держится более двух дней или появляются кашель, насморк и сильные боли в горле, это свидетельствует о начале ОРВИ или гриппа, не связанного напрямую с побочными эффектами вакцины. В таком случае доктор рекомендует обратиться к терапевту для назначения лечения.

Ариадна Мишакова указала сроки формирования защиты. Иммунитет вырабатывается в течение 10–14 дней после введения препарата. «Полученная защита сохраняется от 6 до 12 месяцев, что делает ежегодную ревакцинацию необходимой мерой профилактики», - добавила специалист.