Псковский педиатр объяснила, почему 20% родителей отказываются прививать детей от гриппа

Около 15-20% родителей в Псковской области официально отказываются вакцинировать своих детей от гриппа, ссылаясь на мифы о чипировании и ложные представления о крепком иммунитете. Об этом рассказала врач-педиатр, заведующая вторым педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники София Субботина в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Специалист подтвердила, что медики проводят вакцинацию в организованных коллективах исключительно с письменного согласия законных представителей. «Без письменного согласия родителя мы не имеем права никаких вмешательств проводить», — подчеркнула врач. По её оценкам, процент отказов достигает 15–20%. «Не самая плохая цифра, но хотелось бы больше охватить», — заметила София Субботина, добавив, что такой уровень охвата не способствует формированию надежного коллективного иммунитета.

Педиатр перечислила основные аргументы, которые приводят мамы и папы при отказе. Часто родители категорически отвергают любые прививки, начиная с роддома, и ссылаются на внедрение в иммунную систему или наличие консервантов. «Есть мифы про чипирование, про тяжёлые металлы, много всего», — рассказала эксперт. Также медики часто слышат утверждения, что врачи получают за это дополнительные деньги. Другой распространённый довод гласит, что ребёнок является спортсменом, вынослив и силён. «Как раз когда у человека повышенная физическая нагрузка, какие-то тренировки, если это какой-то даже профессиональный спорт, здесь тоже у него иммунитет ослаблен, и ему обязательно нужно прививаться», — разъяснила доктор.

Она также опровергла мнение, что прививка открывает «ворота для болячки» у редко болеющих детей: «Это всё непредсказуемо. Мы не знаем, как организм ребёнка отреагирует, если он встретится с вирусом гриппа».

Врач объяснила, что реакция на детскую вакцину аналогична взрослой и длится обычно до трёх дней. Пациент испытывает местную болезненность, покраснение, небольшую температуру или слабость. «Температуры высокой не должно быть. Температура, красные глаза, насморк, боль в горле, кашель — скорее всего, это просто вы заболели», — указала специалист, напомнив, что вакцина инактивированная, и заболеть от неё нельзя.

Врачи начинают вакцинировать детей с шести месяцев, уточнила София Субботина. До трёх лет медики вводят препарат двукратно с интервалом в 28 дней, а с трёх до 17 лет специалисты делают прививку однократно, как у взрослых.

В настоящее время в Псковской детской городской поликлинике применяют детский «Совигрипп» и четырёхвалентный «Ультрикс Квадри». Родители могут обратиться в поликлинику по месту жительства или дождаться выезда мобильной бригады в образовательное учреждение.