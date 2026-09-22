Врач рассказала о росте числа желающих привиться от гриппа в Псковской области

Количество жителей региона, желающих привиться от гриппа, стабильно растет с каждым годом. Об этом сообщила главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова в эфире программы «Кузница» на радио ПЛН FM (102,6).

Специалист подтвердила, что вакцинация широко используется по многим заболеваниям, включая грипп. По её словам, препараты действительно защищают население: если они не предотвращают само заболевание, то позволяют перенести его в более легкой форме. Мария Отраднова обратила внимание, что это особенно актуально для уязвимых групп населения — людей с хроническими заболеваниями, детей и граждан старшего возраста. Высокий процент привитых в популяции останавливает распространение инфекции, тем самым оберегая тех немногих непривитых людей, которые имеют медицинские противопоказания или просто не успели сделать укол, разъяснила эксперт механизм коллективной защиты.

Главный врач отметила удобство организации процесса на предприятиях. «Широко используется прививочная кампания на рабочих местах, когда представители наших медицинских учреждений приезжают на предприятия и вакцинируют всех прямо на рабочем месте», — заявила специалист. Услуга, по словам гостьи студии, пользуется большим спросом, так как люди понимают ценность сохранения здоровья и не хотят болеть.

Мария Отраднова также прокомментировала ситуацию с дезинформацией в Сети. Свободный доступ к интернету играет против доверия к медицине, поскольку там циркулирует множество мифов об осложнениях после прививок. «В основном это звучит из уст людей, не имеющих к медицине никакого отношения. То есть люди, которые не знают, что такое заболевания, что такое прививки, как они действуют на организм», — уточнила эксперт.

Главный врач подчеркнула необходимость проводить вакцинацию строго при условии полного здоровья пациента, без каких-либо катаральных явлений или плохого самочувствия. Если человек переболел ОРВИ, ему следует выждать время перед прививкой. «Если соблюдать все эти моменты, то обычно прививка переносится легко, хорошо и действует в течение всего года», — заключила Мария Отраднова.