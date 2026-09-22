 
Общество

Почему мозг достраивает худший сценарий при отсутствии информации, ответил коуч

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Во многих ситуациях именно отсутствие информации вызывает сильную тревогу. Человек ждет результаты обследования, ответа после собеседования или новостей от близкого, и чем дольше длится молчание, тем больше в голове появляется пугающих версий. Неизвестность может восприниматься как потенциальная угроза. Об этом рассказала коуч PCC ICF, мастер системных решений, мотивационный тренер Олеся Валиуллова. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Как пояснила коуч, здесь можно использовать психологический термин «непереносимость неопределенности». Речь идет о том, насколько тяжело человеку находиться в ситуации, когда не хватает информации и невозможно предсказать дальнейшее развитие событий. Проблема в том, что мозг не любит пустоту. Когда информации недостаточно, мы пытаемся понять, что происходит, опираясь на прошлый опыт, предложения и собственные страхи. Особенно легко в такой ситуации представить худший вариант развития событий: если не отвечают, значит, случилось что-то плохое.

«Плохая новость, к слову, переносится легче, потому что дает определенность. Человек понимает, что произошло, и может думать, что делать дальше. При этом важно понимать: мы не специально думаем о худшем. Просто в условиях нехватки информации наш мозг пытается заранее учитывать все возможные опасности. У тревожного человека эта система может работать слишком активно: вероятность плохого исхода начинает казаться выше, чем она есть на самом деле», — объяснила Олеся Валиуллова.

Информационный вакуум, по словам эксперта, может провоцировать постоянный поиск новостей. Человек снова и снова проверяет телефон, обновляет страницу или пытается найти хоть какие-то ответы на то, что его тревожит. Чем больше он ищет, тем сильнее может зацикливаться на ожидании.

На самом деле отсутствие новостей не всегда означает плохие новости. Нужно научиться отделять факты от собственных предположений. Если информации действительно нет, значит, пока нет и оснований считать один сценарий более вероятным, чем другой, пишет RuNews24.ru.

«Нам бывает сложно признать: сейчас я просто не знаю, что произойдет. Способность выдерживать эту неопределенность помогает не превращать каждую паузу в катастрофу. Иногда самая тревожная часть ситуации – это не сама новость, а время, которое мы проводим, ожидая ее», — заключила Олеся Валиуллова.
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