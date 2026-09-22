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Безопасность — прежде всего: в псковской школе прошла тренировочная эвакуация 

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Учения по отработке действий в экстренных ситуациях состоялись в школе №9 имени Александра Пушкина в Пскове. Главная цель — довести до автоматизма слаженную работу педагогов и учеников, сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Перед началом учений учителя провели инструктаж. Обсудили алгоритмы действий при разных сценариях, способы сохранения спокойствия и правила контроля за каждым ребенком в условиях стресса. После этого, по сигналу тревоги школьники организованно и без паники покинули классы и направились в безопасное место. После завершения этапов педагоги разобрали итоги, отметив сильные стороны и моменты, которые стоит доработать.

 

В рамках мероприятия инспекторы госпожнадзора по городу Пскову провели для ребят профилактические беседы: напомнили правила эвакуации, разобрали причины пожаров в быту, а также рассказали о способах использования первичных средств пожаротушения.

«Подобные тренировки помогают ребятам не теряться в критических ситуациях и действовать уверенно. Безопасность детей — наш главный приоритет», — отметили в ведомстве.
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