Псковский курсант стала бронзовым призером всероссийского научного мероприятия

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Диана Ищенко заняла третье место по итогам всероссийского круглого стола «Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика», который состоялся в Кузбасском институте ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В работе мероприятия приняли участие более 50 преподавателей, курсантов и студентов Университета ФСИН России, Академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Омской академии МВД России, Казанского филиала Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева, Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета, Кузбасского института ФСИН России, а также Псковского филиала Университета ФСИН России.

Диана Ищенко под руководством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Людмилы Будановой подготовила и презентовала исследование, посвященное особенностям наследования имущества родственниками погибших участников специальной военной операции.