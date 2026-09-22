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Выездная вакцинация от гриппа пройдет в псковском микрорайоне Пристань-1

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Выездная вакцинация от гриппа для жителей микрорайона Пристань-1 пройдет 26 сентября с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Псковской области. 

Передвижной мобильный комплекс будет работать напротив конечной остановки общественного транспорта. Летом на этом же месте проводилась выездная диспансеризация.

«Прививка в начале осени - это лучший способ заблаговременно подготовить организм к сезонному подъему заболеваемости и сформировать крепкий иммунитет», - отметили в облздраве.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед уколом медицинский работник обязательно проведет осмотр, измерит температуру и исключит возможные противопоказания. Процедура займет не более 10-15 минут вместе с осмотром

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