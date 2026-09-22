В Псковской области впервые проведут «день профразвития» для студентов и выпускников

Карьерное событие «День профразвития: найди себя в Псковской области» впервые пройдёт в регионе 15 и 16 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения, площадками станут Псков и Великие Луки.

Организаторы — всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области.

Участников ждут встречи с компаниями, карьерные консультации, быстрые карьерные встречи и мастер-классы по созданию резюме. Отдельной частью программы станут презентация исследования карьерных ожиданий молодёжи и запросов работодателей Псковской области и HR-хакатон. Эксперты обсудят решения, способные сделать регион более привлекательным для профессионального развития молодых специалистов.

Образовательная программа будет посвящена вопросам, с которыми молодые специалисты сталкиваются в начале профессионального пути. Эксперты расскажут, как сформировать профессиональное имя в регионе, использовать искусственный интеллект в работе и обучении, создавать вокруг себя профессиональное окружение и грамотно распоряжаться первой зарплатой. Также участников ждут деловая игра и интерактивные карьерные форматы.

«День профразвития» рассчитан на студентов организаций высшего и среднего профессионального образования, выпускников и работающих специалистов Псковской области, которые находятся на этапе профессионального самоопределения, трудоустройства или первых лет карьерного развития.

Мероприятие пройдёт в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети». Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Подать заявку на участие в четвёртом сезоне можно на сайте профразвивайся.рф.