 
Общество

Почти 44 тысячи суточных цыплят пересекли границу РФ в Псковской области

0

В Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух партий суточных цыплят общим количеством 43 971, которые перевозились из Венгрии и Чехии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы ведомства установили, что птицы клинически здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.

После завершения всех необходимых процедур птицы отправились для разведения и содержания в адреса получателей из Республик Адыгея и Татарстан.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026