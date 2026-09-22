Почти 44 тысячи суточных цыплят пересекли границу РФ в Псковской области

В Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух партий суточных цыплят общим количеством 43 971, которые перевозились из Венгрии и Чехии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы ведомства установили, что птицы клинически здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.

После завершения всех необходимых процедур птицы отправились для разведения и содержания в адреса получателей из Республик Адыгея и Татарстан.