Языки России и безопасность: в ПсковГУ прошел день грамотности для иностранных студентов

Учащиеся Псковского государственного университета из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии вместе с лекторами поговорили на три большие темы: культурный код, языки России и безопасность, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Учащимся из других стран объяснили, как понять новую культуру и не потерять связь со своими традициями. На лекции поговорили о культурных особенностях, правилах общения и том, что помогает адаптироваться в новой среде.

Также затронули тему безопасности: как не стать жертвой террористической вербовки и распознавать опасное воздействие.

В конце встречи поговорили о том, насколько важны языки — о значении Международного дня грамотности и Дне языков народов России. Обсудили, почему язык — это инструмент общения, образования и взаимопонимания. Мероприятие стало пространством для открытого диалога и знакомства с культурными ценностями России.

«Такие встречи помогают иностранным студентам ПсковГУ лучше ориентироваться в образовательной и социокультурной среде, находить общий язык с окружающими и чувствовать себя частью университетского сообщества», — заключили в вузе.

Организаторы встречи — управление международной деятельности ПсковГУ — продолжат работу по адаптации иностранных обучающихся.

Встреча прошла в рамках проекта «Узнай Россию со Знанием», который реализуют Российское общество «Знание» и Минобрнауки России.