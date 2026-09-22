 
Общество

Языки России и безопасность: в ПсковГУ прошел день грамотности для иностранных студентов

0

Учащиеся Псковского государственного университета из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии вместе с лекторами поговорили на три большие темы: культурный код, языки России и безопасность, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Учащимся из других стран объяснили, как понять новую культуру и не потерять связь со своими традициями. На лекции поговорили о культурных особенностях, правилах общения и том, что помогает адаптироваться в новой среде.

Также затронули тему безопасности: как не стать жертвой террористической вербовки и распознавать опасное воздействие.

В конце встречи поговорили о том, насколько важны языки — о значении Международного дня грамотности и Дне языков народов России. Обсудили, почему язык — это инструмент общения, образования и взаимопонимания. Мероприятие стало пространством для открытого диалога и знакомства с культурными ценностями России.

«Такие встречи помогают иностранным студентам ПсковГУ лучше ориентироваться в образовательной и социокультурной среде, находить общий язык с окружающими и чувствовать себя частью университетского сообщества», — заключили в вузе.

Организаторы встречи — управление международной деятельности ПсковГУ — продолжат работу по адаптации иностранных обучающихся.

 

Встреча прошла в рамках проекта «Узнай Россию со Знанием», который реализуют Российское общество «Знание» и Минобрнауки России.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026