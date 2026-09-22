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На воинском мемориале в пушкиногорской деревне Вече завершился ремонт

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На воинском мемориале в деревне Вече Пушкиногорского муниципального округа завершились ремонтные работы по сохранению объекта культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году». Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Оксана Филиппова / Мах

Как отметила глава округа, работы провели на основании задания Министерства культурного наследия Псковской области и авторского проекта по Федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» на сумму четыре миллиона рублей.

В ходе ремонтных работ подрядная организация уложила брусчатку по всему периметру воинского захоронения, обустроила основание монумента из валунных камней, установила новое ограждение, обновила тексты на мемориальных плитах с именами погибших воинов-освободителей, разместила малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны), а также восстановила освещение.

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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