На воинском мемориале в пушкиногорской деревне Вече завершился ремонт

На воинском мемориале в деревне Вече Пушкиногорского муниципального округа завершились ремонтные работы по сохранению объекта культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году». Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Оксана Филиппова / Мах

Как отметила глава округа, работы провели на основании задания Министерства культурного наследия Псковской области и авторского проекта по Федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» на сумму четыре миллиона рублей.

В ходе ремонтных работ подрядная организация уложила брусчатку по всему периметру воинского захоронения, обустроила основание монумента из валунных камней, установила новое ограждение, обновила тексты на мемориальных плитах с именами погибших воинов-освободителей, разместила малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны), а также восстановила освещение.