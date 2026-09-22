Псковская скорая помощь за неделю 300 раз выезжала в общественные места

Единый диспетчерский центр Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировал 2897 обращений с 14 по 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на станции.

Диспетчеры передали 276 вызова в службу неотложной помощи при поликлинике. Для передачи выездным бригадам скорой медицинской помощи приняли 2228 вызовов.

Среди них 36 вызова поступило на ДТП, 14 — на пожары, 300 — из общественных мест. Бригады выезжали к детям 323 раза. Медики регистрировали на 140 случаев ОРВИ, 78 случаев острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и 51 случаев острого инфаркта миокарда (ОИМ).

Диспетчеры классифицировали 1014 вызовов как экстренные, 992 — как неотложные (без угрозы для жизни).

Количество безрезультатных вызовов составило 669. Пациенты оставили семь благодарностей сотрудникам станции скорой медицинской помощи.