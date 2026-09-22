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Учения по ликвидации ЧС из-за нарушений на объектах ЖКХ прошли псковские спасатели

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Командно-штабные учения по ликвидации ЧС, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ и аварий на объектах ТЭК состоялись сегодня, 22 сентября, под руководством Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области

К учениям привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Псковской области, ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС», силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Псковской области, органов местного самоуправления и организаций, а также Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

В ходе учений были отработаны практические навыки руководящего состава по ликвидации ЧС и организации жизнеобеспечения населения. Особое внимание уделили взаимодействию звеньев РСЧС и совершенствованию методов защиты граждан. В ходе тренировки проверялась готовность сил к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также отрабатывались действия при ликвидации последствий условных неблагоприятных метеоявлений. Участники закрепили алгоритмы взаимодействия региональных и муниципальных органов власти, а также слаженность работы ПАО «Россети Северо-Запад».

 

Поставленные при проведении учений задачи выполнены в полном объеме.

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