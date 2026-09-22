В Псковской области впервые пройдет карьерное событие «День профразвития»

«День Профразвития: найди себя в Псковской области» пройдет для студентов, выпускников и молодых специалистов 15 и 16 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, Псков и Великие Луки станут площадками для диалога молодежи, работодателей и представителей региона о карьерных возможностях и профессиональном развитии.

В Псковской области День профразвития пройдет сразу в двух городах – Пскове и Великих Луках. Участников ждут встречи с компаниями, карьерные консультации и практические форматы, быстрые карьерные встречи и мастер-классы по созданию резюме, а отдельной частью программы станут презентация исследования карьерных ожиданий молодежи и запросов работодателей Псковской области и HR-хакатон.

Образовательная программа будет посвящена вопросам, с которыми молодые специалисты сталкиваются в начале профессионального пути. Эксперты расскажут, как сформировать профессиональное имя в регионе, использовать искусственный интеллект в работе и обучении, создавать вокруг себя профессиональное окружение и грамотно распоряжаться первой зарплатой. Также участников ждут деловая игра, интерактивные карьерные форматы, HR-хакатон, где эксперты обсудят решения, способные сделать Псковскую область более привлекательной для профессионального развития молодых специалистов.

День профразвития рассчитан на студентов организаций высшего и среднего профессионального образования, выпускников и работающих специалистов Псковской области, которые находятся на этапе профессионального самоопределения, трудоустройства или первых лет карьерного развития.

Мероприятие пройдет в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи национального проекта «Молодежь и дети».

Регистрация на «День Профразвития: найди себя в Псковской области» открыта для всех желающих. Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».