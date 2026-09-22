Руководство и личный состав УФСИН почтили память сотрудников УИС, погибших при исполнении служебных обязанностей

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области почтили память тех, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг, сегодня, 22 сентября, в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В храме святых бессребреников Космы и Дамиана с Примостья города Пскова помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Михаил Федоров провел молебен об упокоении всех сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении долга.

Присутствующие зажгли свечи и помолились о здравии и благополучии своих близких. По окончании молебна священнослужитель обратился к собравшимся с проповедью, пожелав работникам уголовно-исполнительной системы Божией помощи в их нелегком и ответственном служении.