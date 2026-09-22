Инфекционист развеяла миф о том, что холод вызывает ОРВИ

ОРВИ провоцирует не холод, а патогенные микроорганизмы, вирусы или бактерии. Переохлаждение выступает в роли стресса для организма, поскольку оно снижает защитные силы иммунитета и тем самым повышает риск заражения инфекцией, сообщила инфекционист, сотрудник Института медицины и медтехнологий Новосибирского государственного университета, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева.

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«Сам холод не вызывает ОРВИ. Заболевание вызывают вирусы или бактерии, а переохлаждение является стрессовым фактором для иммунной системы, ослабляя сопротивляемость к инфекциям. Переохлаждение может повысить риск заражения, если вирус уже попал в организм. При охлаждении сужаются сосуды в носу, снижается кровоток и замедляется работа местного иммунитета (мукоцилиарный клиренс, фагоцитоз)», — сказала специалист.

Инфекционист отметила, что, если человек уже является бессимптомным носителем вируса, переохлаждение может «разбудить» инфекцию и превратить ее в клиническую, пишет ТАСС.