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Минздрав утвердил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых

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Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых, добавлены новые препараты и исследования, следует из документа.

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Так, помимо первичного и повторного приемов психиатра, в обновленный стандарт вошел диспансерный прием, а также новые лабораторные исследования, среди которых анализ холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности, исследование С-реактивного белка, определение антител к гепатитам В и С, ВИЧ и бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).

Кроме того, расширены немедикаментозные методы лечения. Добавлены клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбция, удаляющие из крови токсины, тяжелые металлы и яды. Исключена групповая психообразовательная работа с родственниками пациента.

В стандарт добавлены следующие лекарственные средства: кровезаменители и препараты плазмы крови, солевые и ирригационные растворы, электролиты, а также «Тиаприд», «Брекспипразол» (антипсихотические средства) и «Тетрабеназин» (препарат для лечения нервной системы), пишет «РИА Новости».

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