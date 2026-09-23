День осеннего равноденствия, информационных подразделений МВД России и чайных драконов отмечают сегодня

День осеннего равноденствия, Международный день жестовых языков, День рождения поисковой системы Яндекс и жевательной резинки, День информационных подразделений МВД России и дорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации, День собак в политике и чайных драконов отмечают сегодня, 23 сентября.





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День осеннего равноденствия знаменует начало астрономической осени в Северном полушарии. В этот момент центр Солнца пересекает небесный экватор, а оба полушария Земли получают примерно одинаковое количество солнечного света. Продолжительность дня и ночи становится почти равной, после чего в Северном полушарии световой день продолжает сокращаться.

Дата равноденствия меняется от года к году и обычно приходится на 22 или 23 сентября. В 2026 и 2027 годах оно наступит 23 сентября. Сдвиг даты связан с тем, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 365 суток и шесть часов, тогда как обычный календарный год длится 365 дней. Разницу частично компенсирует введение високосных лет.

Международный день жестовых языков . По данным Всемирной федерации глухих, в мире насчитывается более 70 миллионов глухих людей. Для многих из них жестовые языки служат основным средством общения, помогают получать образование и участвовать в общественной жизни. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 23 сентября Международным днем жестовых языков, чтобы привлечь внимание к их значению и необходимости соблюдения прав глухих и слабослышащих людей.

В честь праздника Всемирная федерация глухих предлагает подсвечивать синим цветом общественные здания и достопримечательности. Такая акция символизирует поддержку сообщества глухих людей и признание национальных жестовых языков.

День рождения поисковой системы Яндекс — 23 сентября 1997 года на московской выставке информационных технологий Softool состоялась презентация поисковой системы Yandex. Именно эту дату принято считать днем рождения российского поисковика, который со временем стал одним из наиболее известных отечественных интернет-сервисов.

Сегодня Яндекс развивает не только поисковые технологии, но и множество других направлений. В экосистему компании входят картографические и навигационные сервисы, облачные технологии, электронная коммерция, развлекательные платформы и другие цифровые продукты.

День информационных подразделений МВД России приурочен к созданию службы. 23 сентября 1918 года в РСФСР утвердили «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел». Новое подразделение занималось сбором и обобщением информации о состоянии преступности и ее динамике.

Сотрудники информационных подразделений МВД отвечают за сбор, систематизацию, хранение и предоставление сведений, необходимых для работы правоохранительных органов. Они ведут информационные базы и архивы, обеспечивают доступ к справочным, криминалистическим, оперативным и другим данным, которые используются при раскрытии и расследовании преступлений.

День дорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации отмечается ежегодно. Профессиональный праздник посвящен военнослужащим и гражданским специалистам, которые занимаются строительством, ремонтом и содержанием военных дорог, мостов и переправ. Их работа обеспечивает передвижение войск и доставку необходимых грузов.

Дата праздника связана с событиями Отечественной войны 1812 года. 23 сентября (11 сентября по старому стилю) главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов распорядился сформировать пять пионерных рот и конную команду для выполнения военно-дорожных работ. Этот приказ считается отправной точкой в истории специализированных дорожных подразделений российской армии.

День рождения жевательной резинки . Привычка жевать смолу и другие природные вещества появилась задолго до изобретения современной жевательной резинки. Во время археологических раскопок в Северной Европе ученые обнаружили комки березовой смолы со следами зубов, относящиеся к каменному веку. В античной Греции для освежения дыхания и очищения полости рта использовали смолу мастикового дерева.

Днем рождения современной жевательной резинки считается 23 сентября 1848 года. В этот день американец Джон Куртис начал изготавливать продукт на основе хвойной смолы с добавлением ароматизаторов. Впоследствии состав жвачки изменился, а ее производство приобрело промышленные масштабы.

Жевательная резинка без сахара может способствовать выработке слюны, которая помогает очищать полость рта и нейтрализовать кислоты. При этом ученые изучают возможные риски, связанные с выделением микропластика при жевании. Его влияние на здоровье человека пока исследовано недостаточно.

День собак в политике посвящен четвероногим спутникам политиков и получил известность благодаря истории собаки Ричарда Никсона по кличке Чекерс. Сегодня это повод вспомнить знаменитых питомцев президентов и других государственных деятелей.

День чайных драконов — необычный праздник для тех, кто любит чай и немного волшебства. Сегодня можно заварить любимый сорт, достать красивую кружку и представить, что где-то рядом поселился маленький дракон, охраняющий запасы чая, пишет «Газета.ru».