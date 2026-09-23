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Метеозависимых ждет геоудар в виде магнитной бури силой до 4–5 баллов

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Земля окажется на пороге затяжной магнитной бури сегодня, 23 сентября.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным ряда прогнозов, уже вечером геомагнитные возмущения достигнут четырех баллов, а к 24–26 сентября активность может усилиться до пяти баллов — это соответствует слабой буре уровня G1.

Причиной стало неожиданное пробуждение Солнца. После рекордного затишья, когда активность звезды стремилась к нулю, 21 сентября на ней произошли сразу три вспышки класса C. Самая сильная достигла уровня C3.7. Но главную угрозу несет не они, а гигантская корональная дыра, похожая на каньон, — из нее к Земле устремился поток солнечного ветра со скоростью свыше 600 километров в секунду.

Вечером 23 сентября геомагнитный фон начнет расти. Согласно прогнозам, сила возмущений составит около четырех баллов, а к 24–25 сентября может подняться до пяти. В эти дни люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными болезнями, мигренями и вегетативными дисфункциями могут ощутить головные боли, скачки давления, слабость и нарушения сна.

Медики советуют в неблагоприятный период высыпаться, пить больше воды, снизить физические и эмоциональные нагрузки, ограничить кофе и алкоголь. Гипертоникам — держать под рукой тонометр и не пропускать прием назначенных препаратов.

Стоит отметить, что не все источники единодушны. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в утренних прогнозах допускала, что 23 сентября магнитосфера может остаться спокойной — с Kp-индексом около 2. Однако большинство обновлённых прогнозов, включая данные о высокоскоростном потоке ветра, указывают на начало бури именно в середине недели.

Если сценарий с усилением подтвердится, магнитный шторм может затянуться до 27 сентября, истощая организм накопительным эффектом. Специалисты рекомендуют метеозависимым следить за обновлениями и заранее подготовиться к неспокойным дням, пишет «МК на Сахалине».

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