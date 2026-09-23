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Около 1600 псковичей защитили себя от гриппа в выездных ФАПах во время ЕДГ

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Благодаря выездным медицинским бригадам, которые работали рядом с избирательными участками в дни голосования, 1577 человек защитили себя от гриппа, а еще 229 прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил губернатор Псковской области, ранняя осень – лучшее время для вакцинации: организм успевает сформировать иммунитет до сезонного подъема заболеваемости. Прививочная кампания только начинается, но в поликлиниках региона уже доступны несколько видов современных, эффективных и безопасных вакцин.

«Спасибо медработникам за возможность совместить сразу несколько важных дел в одном месте. Позаботьтесь о себе, друзья: сделайте прививку, пройдите в поликлинике диспансеризацию и напомните об этом близким», — заключил Михаил Ведерников.
 

Развитие медицины и такие удобные форматы работы становятся возможными благодаря поддержке президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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