В Пскове 36% компаний сталкивались со случаями «тихого увольнения» — опрос

Со случаями, когда сотрудники ограничиваются обязанностями из трудового договора и не берут на себя ничего сверх этого, сталкивались 36% компаний. Каждый второй работодатель (52%) указал, что не сталкивался с таким поведением. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основании опроса, который прошел с 10 августа по 15 сентября. В нем приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

Реакция организаций на «тихое увольнение» чаще всего конструктивная: 72% пытаются поговорить с сотрудником и понять причины. 32% компаний в подобной ситуации более четко прописывают должностные обязанности. Предложить более интересные задачи или другую позицию готовы 28% работодателей. 26% прекращают выплачивать премии и бонусы, 11% прибегают к увольнению или сокращению, 3% отменяют оплату обучения.

С точки зрения экономически активных псковичей, две главные причины «тихого увольнения» — эмоциональное истощение и отсутствие карьерных перспектив. На усталость, выгорание и ощущение «все надоело» указали 59% опрошенных, на неясную картину карьерного роста — 54%.

Еще 16% респондентов считают, что сотрудники, отказываясь от сверхурочных и посещения совещаний, намекают на повышение зарплаты или премию. 9% винят руководство и плохо выстроенные бизнес-процессы. 7% участников опроса полагают, что работники уверены в быстром получении нового офера. 4% говорят, что причиной может быть вторая работа.

Женщины чаще мужчин объясняют такое поведение выгоранием. Молодежь до 35 лет называет усталость и отсутствие перспектив заметно чаще чем те, кто старше.

Опрошенные с высшим образованием немного чаще указывают на выгорание в качестве главной причины «тихого увольнения». Чем выше доход, тем реже респонденты отмечают усталость как основной повод для подобного поведения. При этом горожане, получающие больше 100 тысяч рублей, за «тихим увольнением» заметно чаще видят плохо выстроенные рабочие процессы, чем те, кто зарабатывает меньше.