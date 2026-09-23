«Десятка спасения» великолукского лицея стала призером полуфинала всероссийских соревнований

Школьный спасательный отряд «Десятка спасения» великолукского лицея №10 стал призером полуфинала всероссийских соревнований, сообщает управление образования администрации города Великие Луки.

Фотографии: управление образования администрации города Великие Луки / «ВКонтакте»

Позади остался дистанционный отборочный тур всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов, серьезная подготовка и два дня напряженных состязаний с участием лучших команд из восьми регионов России. Команда заняла третье место среди 21 коллективов из Северо-Западного федерального округа.

«Ребята показали замечательные результаты в различных видах состязаний и заняли второе место в пожарной эстафете, третье место в спасении на воде и третье место в поисково-спасательных работах, - уточнили в управлении. - Кроме того, команда продемонстрировала отличные навыки в оказании первой помощи и знания основ безопасности жизнедеятельности».