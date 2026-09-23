Disney объявила о перезапуске мультсериала «Черный Плащ»

Disney+ утвердила перезапуск мультсериала «Черный Плащ» об утке-супергерое, который борется с преступностью, сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

По сценарию, последние 35 лет Кряк Лапчатый был «заперт» в альтернативном мире, который никогда не слышал о его подвигах. На помощь супергерою приходит бунтарка-подросток по имени Даки, которая знает о его прошлом и возвращает Черного Плаща обратно в бой. Вместе они отправятся «в опасность», чтобы сразиться со старыми врагами, такими как Антиплащ и Мегавольт, воссоединившись с союзниками для спасения вселенной.

Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах» и озвучивший Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх DC. Зигзаг МакКряк будет говорить голосом Сета Рогена, который также озвучивал Богомола в «Кунг-фу панде».

Исполнительными продюсерами продолжения франшизы стали Шон Треттой и Борхой Пеньей Горостеги. Участие в разработке мультсериала примут Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Алекса Макэйти и Гэбби Грэнтэм из Point Grey. Создатель оригинального сериала Тэд Стоунс консультировал разработку картины.

«Как и любой другой фанат оригинального шоу, я рад видеть, как Черный Плащ снова отправляется в опасность в совершенно новом сериале. Новая творческая команда определенно усилила экшен и комедию, не забыв при этом о диснеевском сердце. Этот сериал помещает ЧП в литературную традицию Робин Гуда, Зорро и Шерлока Холмса — героев, чьи предания переосмысливались множеством создателей», — заявил Стоунс.

Созданный Disney оригинальный сериал «Черный Плащ» впервые был показан в 1991 году, транслировался до сентября 1992-го и всего насчитывал 91 эпизод. Впервые он вышел в эфир на Disney Channel, а после транслировался на ABC, пишет РБК.