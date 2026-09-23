Преподаватель опочецкого колледжа представит регион в финале конкурса «Мастер года»

Финал всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» стартует 28 сентября в Новом Уренгое. Псковскую область представит преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

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«Всероссийский конкурс “Мастер года” проходит в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”, реализующегося по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Финал соберет педагогов из всех 89 регионов России. Каждый из них прошел серьезный отбор: в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – практически 13 тысяч. Это почти на три тысячи больше, чем в 2025 году», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В финале будут соревноваться представители более 60 профессий и специальностей, а также девять общеобразовательных дисциплин. Самому молодому финалисту – 21 год, самому старшему – 56 лет. В числе победителей регионального этапа – 54 педагога из организаций, участвующих в федпроекте «Профессионалитет».

«Конкурс “Мастер года” объединяет талантливых, современных педагогов, влюбленных в свою профессию. Мы видим, как год от года все больше педагогов стремятся заявить о себе, поделиться опытом, продемонстрировать свои лучшие практики. Это показывает востребованность конкурса и растущий авторитет профессии “педагог”», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Финал конкурса традиционно проходит на родине победителя прошлого года. В 2025 году им стал преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов.

«Для Ямала большая честь принимать лучших педагогов и мастеров производственного обучения со всей страны. Новый Уренгой – газовая столица России, город газовиков и строителей. В его основе – подвиг людей рабочих профессий. За каждым первопроходцем и профессионалом высокого класса всегда стоит наставник», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Деловая программа финала стартует 29 сентября с пленарного заседания «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО», соревновательная – с конкурса образовательных кейсов. 30 сентября пройдет испытание «Открытый урок». Имена 10 призеров объявят 1 октября, в день завершающего состязания «Влюбить в профессию».