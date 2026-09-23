Преподаватель опочецкого колледжа представит регион в финале конкурса «Мастер года»

Финал всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» стартует 28 сентября в Новом Уренгое. Псковскую область представит преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.
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В финале будут соревноваться представители более 60 профессий и специальностей, а также девять общеобразовательных дисциплин. Самому молодому финалисту – 21 год, самому старшему – 56 лет. В числе победителей регионального этапа – 54 педагога из организаций, участвующих в федпроекте «Профессионалитет».
Финал конкурса традиционно проходит на родине победителя прошлого года. В 2025 году им стал преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов.
Деловая программа финала стартует 29 сентября с пленарного заседания «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО», соревновательная – с конкурса образовательных кейсов. 30 сентября пройдет испытание «Открытый урок». Имена 10 призеров объявят 1 октября, в день завершающего состязания «Влюбить в профессию».