 
Общество

Преподаватель опочецкого колледжа представит регион в финале конкурса «Мастер года»

0

Финал всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» стартует 28 сентября в Новом Уренгое. Псковскую область представит преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

«Всероссийский конкурс “Мастер года” проходит в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”, реализующегося по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Финал соберет педагогов из всех 89 регионов России. Каждый из них прошел серьезный отбор: в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – практически 13 тысяч. Это почти на три тысячи больше, чем в 2025 году», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В финале будут соревноваться представители более 60 профессий и специальностей, а также девять общеобразовательных дисциплин. Самому молодому финалисту – 21 год, самому старшему – 56 лет. В числе победителей регионального этапа – 54 педагога из организаций, участвующих в федпроекте «Профессионалитет».

«Конкурс “Мастер года” объединяет талантливых, современных педагогов, влюбленных в свою профессию. Мы видим, как год от года все больше педагогов стремятся заявить о себе, поделиться опытом, продемонстрировать свои лучшие практики. Это показывает востребованность конкурса и растущий авторитет профессии “педагог”», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Финал конкурса традиционно проходит на родине победителя прошлого года. В 2025 году им стал преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов.

 
«Для Ямала большая честь принимать лучших педагогов и мастеров производственного обучения со всей страны. Новый Уренгой – газовая столица России, город газовиков и строителей. В его основе – подвиг людей рабочих профессий. За каждым первопроходцем и профессионалом высокого класса всегда стоит наставник», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Деловая программа финала стартует 29 сентября с пленарного заседания «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО», соревновательная – с конкурса образовательных кейсов. 30 сентября пройдет испытание «Открытый урок». Имена 10 призеров объявят 1 октября, в день завершающего состязания «Влюбить в профессию».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026