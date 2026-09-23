Профориентолог из Петербурга проведет встречу с псковской молодежью

Встреча с профориентологом Дианой Сермягиной из Санкт-Петербурга состоится в Пскове 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«Будем вместе разбираться, что влияет на наш выбор профессии, как понять, что действительно важно именно тебе, и куда двигаться дальше, если готового ответа пока нет. Эта встреча для тебя, если интересно узнавать новое о себе через игры и общение, понять, как мы вообще выбираем профессию и что влияет на этот выбор, узнать, как подходить к выбору профессии, чтобы не выбирать наугад, обсуждать тему профессий без скучных лекций и тестов, попробовать разобраться в себе и просто интересно провести время», - рассказали в молодежном центре.

Отмечается, что в ходе лекции можно будет по-новому оценить свои интересы и варианты будущего, а также понять, с чего начать профессиональную карьеру.

Встреча состоится в молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького, 15. Нужна предварительная запись.