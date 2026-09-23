Россияне стали чаще страдать конъюнктивитом из-за отказа от глажки белья

Количество обращений к аллергологам с внезапным беспричинным кашлем, зудом и заложенностью носа увеличилось на 40% за последние полгода, а врачи стали все чаще ставить диагнозы аллергический ринит и конъюнктивит среди молодежи, которая отказалась от глажки постельного белья, сообщила Baza.

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Врачи поделились, что преимущественно пациенты — молодежь в возрасте от 23 до 29 лет. Все они жалуются на обостренное аллергическое состояние при длительном пребывании в постели.

В беседе с Baza 24-летняя москвичка Олеся поделилась, что долго не могла понять причину отека носа и слезотечения. Девушка перемыла всю квартиру, обзавелась очистителем воздуха и даже сменила стиральный порошок. «Приступы» обострялись к вечеру-ночи и продолжались на протяжении года. Источник проблемы обнаружился внезапно — к девушке приехала погостить мама, которая перегладила все постельное белье. Тогда и выяснилось, что москвичка страдала аллергией на пылевых клещей — их частицы и продукты жизнедеятельности способны вызывать сильную реакцию.

Аллергологи делятся, что именно зумеры предпочитают быструю стирку вещей при 30 градусах. После — сушка естественным методом и сразу в шкаф без глажки. Горячая обработка помогает дополнительно бороться с пылевыми клещами: они живут в матрасах, подушках и одеялах, питаются частичками кожи и вызывают насморк, кашель, зуд и отек слизистых.

Роспотребнадзор рекомендует стирать постельное белье при температуре не ниже 60 градусов, отпаривать его и следить за влажностью помещения — чтобы она не была выше 50%.