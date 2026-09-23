Волонтеры производственного филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга» помогли зооприюту

Работники производственного филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в волонтерской акции в приюте для бездомных животных «Милый» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Волонтеры своими силами помогли улучшить условия содержания животных: переместили имеющийся вольер на новое место и заготовили дрова на зиму. Также добровольцы погуляли с собаками и угостили их полезными лакомствами.

«Мы всегда готовы поддержать тех, кто нуждается в помощи. Мы понимаем, насколько важно приюту подготовиться к холодам, и рады, что смогли взять на себя эту часть забот. Хочется, чтобы каждому питомцу здесь было тепло и уютно, и, конечно же, чтобы каждый из них обрел свой дом и любящих хозяев», – отметил волонтер акции Артур Мусаев.

Работники приюта выразили благодарность волонтерам предприятия за поддержку.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» уделяет большое внимание социальной ответственности и поддержке инициатив, направленных на защиту животных и улучшение качества жизни в регионах присутствия компании.