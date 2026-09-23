Терпение и вера в себя: врач псковской скорой помощи о трудностях и радостях профессии

Чтобы стать профессионалом, в любой профессии необходимо приложить к этому массу усилий. Иначе зачем браться за это дело? О том, как преодолевать трудности, справляться с паникой и что главное в работе скорой помощи, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала врач Псковской областной станции скорой медицинской помощи Анастасия Фрол.

- Настя, скажи, почему ты выбрала именно скорую помощь? Насколько я знаю, ты сначала работала медсестрой здесь на скорой. Что тебя привлекло в этой специальности и тяжело ли было привыкнуть к работе?

- Вообще специальность именно в медицинской сфере я выбрала, потому что мне всегда хотелось заниматься чем-то действительно важным. Меня довольно-таки сильно привлекает тот момент, что здесь нужно постоянно учиться, совершенствоваться и развиваться. Мы же прекрасно понимаем, что именно наши навыки и знания в определённый момент спасут чью-то жизнь. И именно на скорую помощь я пошла, потому что мне нравится, что здесь нет определённого шаблона и сценария. Ты приезжаешь к пациенту, он зачастую испуган, сталкиваешься с его родственниками, которые абсолютно не знают, что делать. А тебе нужно собраться, нужно не растеряться и сделать всё, что от тебя зависит, и не допустить ошибку.

- Упомянули родственников пациентов. Я как человек, тоже работавший в медицине, понимаю, что это невероятно сложно. Как ты научилась справляться с давлением окружения пациента?

- Самое главное – родственники не должны видеть панику в твоих глазах. Чем ты спокойнее, тем у них больше доверия к тебе возникает. И самое главное, как я считаю, не повышать голос. Говорить нужно абсолютно спокойно, разжёвывая информацию даже несколько раз. Ты объясняешь ситуацию и уверяешь их в том, что не нужно переживать, мы уже на месте, мы справимся. Поэтому мы максимально убираем все моменты паники и берём пациентов под свой контроль, в свои руки. Когда они видят уверенного сотрудника, они успокаиваются и начинают тебе доверять.

- А чтобы обрести такую уверенность, что нужно больше: теоретические знания или всё-таки практика?

- Наверное, это совокупность. Теория без практики — ничто. Поэтому я училась, работала, да, пускай иногда на износ, но теория без практики — ничто.

- Можешь рассказать о каком-нибудь случае, может, необычном, смешном, сложном или страшном? Какой был самый запоминающийся?

- Все самые запоминающиеся — экстренные вызовы. Вызов, который мне запомнился, когда мы смогли спасти женщину в возрасте 96 лет. Женщина упала, потеряла сознание, и при этом она кушала кашу. Она просто подавилась. Её дочь посчитала, что у мамы возникли проблемы с сердцем, и дала дозу нитроглицерина ей под язык. Слава Богу, что она убрала остатки каши изо рта. Когда мы приехали, мы по полной раскрыли сердечно-лёгочную реанимацию, начали вытаскивать пациента с того света, и у нас это получилось. Это, наверное, самый запоминающийся случай. Женщина очень хотела жить, и мы приложили все усилия для того, чтобы помочь ей.

- В своей практике сталкивалась ли ты с какими-нибудь откровенными заблуждениями, мифами со стороны пациентов?

- Конечно. Все мы знаем о том, что скорую помощь не всегда вызывают на экстренные или неотложные вызовы. Когда я слышу, как пациент говорит о том, что у него болит печень, и ему нужно ее почистить, или почистить кишечник, или когда просят волшебную капельницу для сосудов, у меня в какой-то момент начинает дёргаться глаз. Я это связываю с тем, что в нашей жизни идет очень обширная пропаганда разных непроверенных средств в социальных сетях. Мы пытаемся объяснить пациентам, что этого не нужно делать, что вы должны обратиться не к интернету, не к блогерам, а всё-таки к врачам-специалистам, которые вам расскажут, что не нужно тратить миллионы на то, чтобы почистить кишечник.

- Или когда инфаркт пытаются лечить при обыкновенной невралгии...

- Да. Одна из пациенток мне как-то сказала, что инфаркт можно лечить на дому. А ей об этом сказал какой-то шаман. Слава Богу, что хотя бы её дочка вызвала нас, и мы приехали, отвезли её в стационар, и ей оказали должную помощь.

- Теперь немного не о работе. Расскажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь? Есть ли у тебя, может, какое-то хобби, которое тебя отвлекает? Как ты переключаешься?

- Я хожу в бассейн. Вода — это именно то, что меня отвлекает. Зачастую это не просто плавание, это больше формат СПА, где птички чирикают, приглушённый свет и так далее. Ощущение, что в воде ты перезагружаешься. И я стараюсь, если чувствую, что всё, я окончательно перегружена, идти в бассейн. Стараюсь максимально провести там время так, чтобы выйти уже с полностью чистой головой.

- А как ты считаешь, нужно ли смотреть фильмы, сериалы про скорую помощь и вообще про медицину, чтобы, может, чему-то научиться? И вообще, как ты думаешь, связаны ли с реальностью фильмы или сериалы о медицине?

- Зачастую я вообще не смотрю фильмы и сериалы медицинского формата. Иногда там показывают то, что не является действительностью, а наши пациенты смотрят и, к сожалению, верят в это. Поэтому я бы не рекомендовала смотреть.

- Почему?

- Смотреть-то можно. Самое главное — не нужно верить во всё то, что там показывают. Там иногда и бригады скорой помощи работают по четыре человека.

- Последний вопрос. Если бы ты могла дать совет человеку, который только задумывается о карьере фельдшера или врача скорой помощи, что бы ты могла ему посоветовать?

- Набраться терпения. Это очень достойная профессия. Здесь очень большой плацдарм для развития. Будет сложно, но всё получится. Будут моменты, когда ты поступил в учебное заведение, столкнулся с этой сложностью и думаешь: «Всё, нет, я не хочу, забираю документы». Ни в коем случае нельзя. Всё преодолимо. Медицина — это очень интересно, это познавательно, это не только зубрёжка по ночам. Ты сталкиваешься с разными интересными ситуациями, встречаешься со многими интересными людьми, как преподавателями, так и пациентами. Поэтому главное — терпение и вера в себя.

Беседовал Андрей Николаев