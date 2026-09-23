Россиян предостерегли от использования голосовых сообщений в рабочих чатах

Массовое использование голосовых сообщений создает серьезные проблемы для продуктивности и психологического состояния сотрудников. Об этом рассказала директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.

Аналитики компании провели исследование для анализа рабочих коммуникаций в нескольких компаниях: замерили время реакции на разные типы сообщений и выявляли корреляции между использованием голосовых сообщений и продуктивностью.

Результаты показали, что после поступления голосовых сообщений среднее время выполнения задач увеличивается на 15–20%. Количество ошибок при постановке задач вырастает на 30%, поскольку информация в голосовых сообщениях передается менее структурированно, чем в тексте.

«В отличие от текста, который можно прочитать за несколько секунд, голосовое сообщение требует последовательного прослушивания в течение 30–60 секунд и более. Если в чате накопилось 10 таких сообщений, на их прослушивание уходит 10–15 минут только для того, чтобы понять суть. При этом вы не можете быстро пробежать глазами по ключевым словам — нужно слушать каждое целиком, тратя время на паузы, повторы и слова-паразиты. Исследования показывают, что на обработку одного голосового сообщения уходит в среднем в 2–3 раза больше времени, чем на чтение эквивалентного текста», — объяснила она.

Дополнительная проблема связана с контекстом. Для прослушивания голосового сообщения нужна тишина или наушники, что невозможно в открытом офисе или в транспорте. Сотрудник либо откладывает прослушивание на потом, либо вынужден искать изолированное место, теряя время. Текст же можно прочитать в любой обстановке. Это приводит к эффекту «отложенного ответа»: человек получает сообщение, но не может его обработать прямо сейчас, ставит задачу в список отложенных, и к концу дня этот список разрастается до неприемлемых размеров, пишет «Газета.Ru».

«Голосовые сообщения также создают когнитивную нагрузку при попытке вернуться к уже прослушанной информации. Чтобы найти конкретную деталь из голосового сообщения, нужно переслушивать его заново. В текстовом чате это решается поиском, по ключевым словам, или быстрой прокруткой. В результате сотрудники тратят до 20% рабочего времени на переслушивание старых голосовых сообщений, пытаясь вспомнить, что именно им поручили или какие цифры прозвучали», — предупредила эксперт.

Постоянное прослушивание сообщений создает эффект информационного шума и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. Ожидание необходимости прослушать новое сообщение формирует состояние перманентного напряжения. Сотрудники чувствуют себя обязанными отвечать моментально, что разрушает границы между работой и личным временем.