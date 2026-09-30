Информирование в газетах и подвоз для людей старше 65 лет: врач-невролог рассказала о работе Порховской МБ

Порховская межрайонная больница, несмотря на свое название, следит за здоровьем пациентов еще в нескольких муниципальных округах Псковской области. В структуру больницы входят филиалы, в которых также есть поликлиники и отделения с узкими специалистами. Как организована работа неотложной помощи в больнице? Как пациенты могут попасть на прием к узким специалистам? Как организована выездная работа врачей и фельдшеров? Каким способом пожилые люди из малонаселенных пунктов могут попасть на прием к врачу или на обследование? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала врач-невролог, исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Лариса Сергеева.

- Лариса Александровна, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы начали работать в Порховской межрайонной больнице? Что этому предшествовало?

- Я — уроженка деревни Полоное Порховского муниципального округа. В 1992 году поступила в Санкт-Петербургскую педиатрическую медицинскую академию, которую закончила в 1998 году по направлению «Педиатрия». Затем с 1998 по 1999 год проходила интернатуру на базе Псковской областной клинической больницы по направлению неврологии. С этого времени без перерыва работаю в Порховской межрайонной больнице в должности врача-невролога. Сейчас также являюсь исполняющей обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе.

- Вы упомянули, что сейчас являетесь исполняющей обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе, то есть отвечаете за те учреждения, куда пациенты приходят на прием в поликлинику или вызывают врача на дом. В вашу зону ответственности входит и работа неотложной службы. Расскажите, пожалуйста, как она организована?

- На базе больницы создан кабинет неотложной помощи, в котором с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 работают фельдшера. Они оказывают первичную неотложную медицинскую помощь пациентам, которые обратились с острой патологией.

Также фельдшеры обслуживают вызовы на территории Порхова и округа в течение рабочего времени. В больнице принимают неотложные вызовы по телефонам, дополнительно нам передают вызовы от скорой помощи.

Еще имеются вызовы, которые мы передаем скорой помощи — это вызовы, угрожающие жизни человека, остальные вызовы обслуживает неотложная помощь. Данная ротация присутствует из-за того, что мы имеем право обслуживать вызов в течение двух часов, в отличие от скорой помощи, которая должна приехать в течение 20 минут. Как правило, данные вызовы поступают из-за приступов обострения хронических заболеваний, острого состояния, но если нет угрозы состоянию здоровья человека. Например, повышение температуры до невысоких цифр, невыраженные проблемы с пищеварением, боли в эпигастральной области с подташниванием, либо заболевания позвоночника, острые болевые синдромы в позвоночнике и так далее. То есть те виды боли, для которых не требуется отдельная квалификация, и с которой могут справиться фельдшеры.

- А если пациент сходит к терапевту, который даст направление на консультацию к узкому специалисту, например, неврологу или травматологу, как тогда быть? Как пациент может попасть на прием к врачам узкого направления?

- В Порховской поликлинике принимают узкие специалисты всех профилей: дерматолог, офтальмолог, невролог, травматолог, психиатр, лор, дерматовенеролог. Если пациенту требуется консультация узкого специалиста, есть два способа на нее попасть.

Первый способ. Мы создаем телемедицинскую консультацию в системе «Квазар», описываем состояние пациента и направляем в Псковскую областную клиническую больницу на консультацию узкого специалиста, который вынесет заключение и отправит по системе «Квазар» обратно. Как правило, данный способ используется для коррекции лечения пациента, либо для консультаций в плановом порядке для дальнейшего направления пациента.

Второй способ применяется, если пациент нуждается в каком-то уточнении диагноза, либо в дальнейшей маршрутизации, которая нам не совсем понятна, тогда мы можем позвонить в колл-центр, либо записываем пациента в системе «Квазар» непосредственно в поликлиническое отделение Псковской областной больницы. Зачастую таким способом мы пользуемся для записи пациента к кардиологам, пульмонологам, травматологам-ортопедам, эндокринологам.

- Вы перечислили достаточно большой список узких специалистов. Наверняка они же и принимают пациентов в рамках диспансеризации. Расскажите, пожалуйста, как устроена работа больницы в данном направлении?

- Диспансеризация взрослого населения у нас проводится в отделении профпатологии. Пациенты могут записаться самостоятельно для прохождения всех процедур, так и просто прийти по желанию. Там принимают фельдшер и две медсестры. В этом отделении сразу проводится антропометрия пациентов: измерение веса и роста. Проводиться анкетирование пациентов, забор клинического и биохимического анализов крови, ЭКГ, измерение внутриглазного давления всем пациентам старше 40 лет, пациенты направляются на флюорографию, а все женщины направляются на осмотр акушерки и маммографию.

При углубленной диспансеризации проводиться расширенный биохимический анализ крови, спирография. Также проводятся скрининговые анализы на выявления онкопатологий согласно возрасту пациента. По данным всех обследований терапевт проводит заключение и при необходимости направляет на второй этап. Репродуктивную диспансеризацию для мужчин в возрасте от 18 до 49 лет проводит хирург, а гинеколог проводит аналогичные обследования женщинам соответствующего возраста.

После чего с данными всех пройденных процедур и результатами анализов пациенты отправляются на осмотр к терапевту.

Также пациенты могут быть направлены на диспансеризацию непосредственно самим врачом с приема: пациент обратился к врачу, он назначает анализы, обследования и направляет на прохождение диспансеризации.

- А если, например, человек хочет пройти диспансеризацию, но по каким-либо причинам не может этого сделать, как тогда быть?

- Для подобных случаев у нас организована выездная форма работы, которая также осуществляется фельдшерами на ФАПах, которые находятся в отдаленных местах муниципального округа, а также для проведения профмероприятий к фельдшерам на ФАПы выезжают врачи для проведения диспансеризации или, например, профилактических осмотров.

Данные мероприятия планируются заранее, поэтому расписания ФАПов, график осмотров специалистами и прочего мы размещаем в газете, также оповещаем жителей через администрацию, что к ним в такие-то дни приезжают медики. Выезжают фельдшера, иногда с врачами, для проведения профилактических осмотров, для коррекции лечения пациентов, для проведения профилактических прививок, ну и просто наблюдения пациентов.

- А если все-таки пациенту необходимо попасть на прием к специалистам в стенах больницы, например пожилому человеку надо попасть на прием к кардиологу, но самостоятельно он этого сделать никак не может, предоставляет ли учреждение какие-либо пути решения данной проблемы?

- В нашей больнице для пациентов 65 лет и старше, которые находятся в отдаленных местах, есть возможность подвоза в больницу. С такими людьми связь поддерживает фельдшеры: они общаются с пациентами, выявляют проблему и потом договариваются для подвоза данных пациентов в поликлинику. Таким образом пожилые люди могут посетить как узких специалистов, так и какое-то дообследование или, например маммографию по диспансеризации, если пациентов набирается не много: в пределах 3-4 человек. Либо, если набирается больше людей, то их можно привезти на автобусе, который нам недавно выдали. В данном медицинском автобусе есть места на 15 человек.

- Вы сказали, что данная функция доступна для пожилых людей из отдаленных населенных пунктов. А какие пункты считаются таковыми?

- В Порховском округе есть малонаселенные деревни, которые находятся в 60-80 километрах от Порхова. И там просто нет возможности пройти какие-то обследования или попасть на консультации на месте. Тогда мы можем привезти их сюда.

Беседовала Анастасия Някшева