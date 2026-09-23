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Повар из Великих Лук выбыл из шоу «Битва шефов» после кулинарного поединка с тако

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27-летний су-шеф Сергей Сахманов из Великих Лук покинул проект в шестом сезоне популярного кулинарного шоу «Битва шефов». Выпуск с его участием вышел в эфир 21 сентября на телеканале «Пятница!».

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Ранее на кастинге Сергей Сахманов приготовил морской гребешок со спаржей в сливочно-икорном соусе. Несмотря на то, что Константин Ивлев раскритиковал использование пармезана в этом блюде, оба наставника оценили вкус и технику, пропустив великолучанина в основной этап. Молодой повар выбрал команду Ивлева. 

Однако закрепиться в проекте ему не удалось. В следующем испытании участникам предстояло приготовить тако. Сергей Сахманов сделал блюдо с томатным соусом сальса, курицей, беконом, кукурузой и сыром, признавшись, что ранее не имел опыта приготовления тако в таком формате. Этого оказалось недостаточно для победы в раунде.

«Я не думал, что уйду в этом туре, надеялся пройти дальше и показать свои способности на следующем этапе», - прокомментировал Сергей Сахманов после объявления результатов.

Наставник Константин Ивлев подчеркнул, что блюда участников не были плохими: конкуренция на кухне была высокой, и блюда соперников просто оказались более выигрышными и аппетитными.

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