Грибной богатырь: псковичка нашла белый весом почти 1,5 кг

В псковских лесах любительница «тихой охоты» нашла белый гриб весом 1472 грамма, о чем сообщила в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анна Пшеницына / «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

«Богатырь. Практически чистенький», — ласково назвала женщина свою лесную находку.

Ранее таких же «переростков» находили в Великолукском муниципальном округе.

Фото: Ольга Тишенкова / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

Тогда женщина призналась, что благодаря такому улову белых грибов и опят «отвела душу».

Этот год запомнится не только белыми рекордных размеров, но и наличием грибов в не самых обычных местах. Например, прямо сейчас в Детском парке Пскова можно увидеть целую поляну навозников (чернильных грибов) рядом с цветочной клумбой.

Это грибы белого цвета с чешуйчатыми шляпками, которые к краям «юбочки» чернеют.

И все-таки преимущественно грибы, особенно те, которые можно употреблять в пищу, растут в лесах. Поэтому жителям Псковской области в очередной раз напомнили, как не заблудиться в лесу во время сбора грибов.

Зачастую грибы собирают не только для удовольствия от самого процесса и «быстрого дофамина» в виде жаренной картошки с лисичками, но и для не менее вкусной консервации. Как сохранить частичку лета и осени на зимнем столе без рисков для здоровья, ранее объяснили в Псковской областной клинической больнице.