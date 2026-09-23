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В великолукском «Апельсине» снова будет работать мобильный пункт вакцинации

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Торговый центр «Апельсин» в Великих Луках, расположенный по адресу: улица Вокзальная, дом 11, открывает на своей территории бесплатный мобильный пункт вакцинации от гриппа с 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Медицинская бригада будет делать прививки бесплатно по будням, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00.

При посещении мобильного пункта врач проведёт осмотр и даст рекомендации по профилактике гриппа. Для вакцинации нужно иметь паспорт; полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

На месте потребуется подписание согласия на проведение вакцинации от гриппа. Всем желающим будет выдана справка о проведении вакцинации.

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