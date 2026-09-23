До +15 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 24 сентября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью прогнозируют дождь, местами сильный, по западу области утром также пройдет небольшой дождь. Днем польют дожди, в большинстве районов сильные. Будет дуть умеренный ветер ночью южных, а днем — северных направлений. Температура воздуха по области ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов.

В Пскове утром пройдет небольшой дождь, днем — сильный дождь. Температура воздуха ночью прогнозируется от +7 до +9 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

Атмосферное давление низкое.