Жители Псковской области могут пройти онлайн-проверку когнитивного здоровья

В рамках месяца борьбы с деменцией жители Псковской области смогут принять участие во всероссийской акции по проверке когнитивного здоровья «Деменция.nеt» и пройти онлайн-тестирование, направленное на раннее выявление первых признаков деменции, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона.

Изображение: Министерство здравоохранения Псковской области

«В Псковской области у всех желающих есть возможность пройти онлайн-тест, а также проверить близкого – на специальной страничке: деменция.онлайн. Тестирование займет всего 10 минут – и вы получите ответ на один из самых важных вопросов: пора ли беспокоиться о когнитивном здоровье и обращаться к врачу?» - сообщили в министерстве и добавили, что недооценивать такой простой скрининг не стоит: деменция уже затронула более 55 млн человек по всему миру, а согласно прогнозам, к 2050 году это число почти утроится и достигнет 152 млн.

Отмечается, что именно ранняя диагностика и профилактика сегодня остаются главным оружием в борьбе за здоровое и активное долголетие.