В псковской деревне Родина на федеральные средства создадут арт-пространство перед ДК

Родинский дом культуры в Псковском округе получит федеральные средства на создание общедоступного арт-пространства в 2027 году в рамках национального проекта «Семья». Министерство культуры России объявило итоги отбора проектов. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в социальной сети «ВКонтакте»

Творческий коллектив Родинского дома культуры реализует множество инициатив. В 2020 году федеральные средства в размере 12 млн рублей по национальному проекту «Культура» дали учреждению новую жизнь. Строители обновили фасад и внутренние помещения. Сельский клуб превратился в современное учреждение. База Дома культуры принимает всероссийский театральный фестиваль-конкурс «Смотри» и фестиваль «Михайловский бастион» с выступлением военного оркестра.

Наталья Федорова отметила, что площадка требует дальнейшего развития. Специалисты благоустроят и модернизируют территорию перед Домом культуры, пояснила глава округа. Сценический комплекс, зрительские места и арт-объект установят в честь театрального фестиваля «Смотри». «Это не просто благоустройство, а создание открытого арт-пространства, которое будет востребовано зрителями: как жителями Родины, так и гостями из других населенных пунктов округа, которые будут посещать различные культурные события», - отметила глава округа.

Наталья Федорова также подчеркнула, что успешная защита заявки представляет только первый шаг. Впереди коллектив ждет большая работа.