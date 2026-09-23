 
Общество

В псковской деревне Родина на федеральные средства создадут арт-пространство перед ДК

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Родинский дом культуры в Псковском округе получит федеральные средства на создание общедоступного арт-пространства в 2027 году в рамках национального проекта «Семья». Министерство культуры России объявило итоги отбора проектов. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в социальной сети «ВКонтакте»

Творческий коллектив Родинского дома культуры реализует множество инициатив. В 2020 году федеральные средства в размере 12 млн рублей по национальному проекту «Культура» дали учреждению новую жизнь. Строители обновили фасад и внутренние помещения. Сельский клуб превратился в современное учреждение. База Дома культуры принимает всероссийский театральный фестиваль-конкурс «Смотри» и фестиваль «Михайловский бастион» с выступлением военного оркестра.

 
 

Наталья Федорова отметила, что площадка требует дальнейшего развития. Специалисты благоустроят и модернизируют территорию перед Домом культуры, пояснила глава округа. Сценический комплекс, зрительские места и арт-объект установят в честь театрального фестиваля «Смотри». «Это не просто благоустройство, а создание открытого арт-пространства, которое будет востребовано зрителями: как жителями Родины, так и гостями из других населенных пунктов округа, которые будут посещать различные культурные события», - отметила глава округа.

Наталья Федорова также подчеркнула, что успешная защита заявки представляет только первый шаг. Впереди коллектив ждет большая работа.

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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