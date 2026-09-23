В Псковской области повышенную выплату за контракт получат все военнослужащие

Повышенная выплата будет действовать не только для тех, кто заключает контракт на службу в двух родах войск, но и для всех остальных категорий военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Если контракт заключен через военкомат или пункт отбора Псковской области до конца этого года, общая сумма составит два миллиона рублей.

Из них один миллион 600 тысяч – региональная выплата, еще 400 тысяч – федеральная.

«Ранее мы приняли решение увеличить выплаты для тех, кто заключает контракт на службу в двух родах войск. Для ВДВ общая сумма сейчас составляет три миллиона 250 тысяч рублей, для войск беспилотных систем – 2,5 миллионов рублей. По итогам консультаций с командованием Ленинградского военного округа приняли еще одно решение. Теперь повышенная выплата будет действовать и для всех остальных категорий военнослужащих», – написал Михаил Ведерников.

Все ранее установленные повышенные выплаты для ВДВ и войск беспилотных систем сохраняются.