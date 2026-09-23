 
Общество

В Псковской области повышенную выплату за контракт получат все военнослужащие

0

Повышенная выплата будет действовать не только для тех, кто заключает контракт на службу в двух родах войск, но и для всех остальных категорий военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Если контракт заключен через военкомат или пункт отбора Псковской области до конца этого года, общая сумма составит два миллиона рублей.
Из них один миллион 600 тысяч – региональная выплата, еще 400 тысяч – федеральная.

«Ранее мы приняли решение увеличить выплаты для тех, кто заключает контракт на службу в двух родах войск. Для ВДВ общая сумма сейчас составляет три миллиона 250 тысяч рублей, для войск беспилотных систем – 2,5 миллионов рублей. По итогам консультаций с командованием Ленинградского военного округа приняли еще одно решение. Теперь повышенная выплата будет действовать и для всех остальных категорий военнослужащих», – написал Михаил Ведерников. 

Все ранее установленные повышенные выплаты для ВДВ и войск беспилотных систем сохраняются.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026