В Псковской области повышенную выплату за контракт получат все военнослужащие

Повышенная выплата будет действовать не только для тех, кто заключает контракт на службу в двух родах войск, но и для всех остальных категорий военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.
Если контракт заключен через военкомат или пункт отбора Псковской области до конца этого года, общая сумма составит два миллиона рублей.
Из них один миллион 600 тысяч – региональная выплата, еще 400 тысяч – федеральная.
Все ранее установленные повышенные выплаты для ВДВ и войск беспилотных систем сохраняются.