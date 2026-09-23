«Сообщи, где торгуют смертью»: в Псковской области стартовал второй этап антинаркотической акции

В период с 21 сентября по 2 октября на территории Псковской области и Псковского муниципального округа проводится второй этап общероссийский акции «Сообщи, где торгуют смертью» в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему оперативно-значимой информации на телефоны доверия, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, обобщение предложений в указанной сфере деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ обращайтесь в управление МВД России по Псковской области. Телефон дежурный части: (8112) 56 -30-40

ОМВД России по Псковскому району обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование телефона доверия. Он входит в систему горячей линии МВД России: (8112) 59-22-033

«Круглосуточный телефон Филиала «Псковский ГБУЗ ПО «Псковский областной центр психиатрии и наркологии»: (8112) 56-30-40.