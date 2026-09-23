В исправительной колонии №6 отметили 29-ю годовщину со дня образования

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования учреждения. В праздничной обстановке чествовали действующих сотрудников и провожали на заслуженный отдых пенсионера службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Врио начальника ИК-6 Валентин Фомин вручил сотрудникам ведомственные награды, ставшие признанием добросовестного исполнения служебных обязанностей, высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и проявленной ответственности при выполнении поставленных задач.

Особым моментом церемонии стали проводы на пенсию старшего юрисконсульта, капитана внутренней службы Ирины Панковой. За годы службы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, добросовестно и компетентно решавший сложные правовые вопросы, возникающие в деятельности учреждения. В торжественной обстановке ей было вручено пенсионное удостоверение и памятный подарок. «Коллеги тепло поблагодарили Ирину Владимировну за многолетний труд и вклад в работу ИК-6», - добавили в ведомстве.

Обращаясь к коллективу, Валентин Фомин отметил значимость традиций учреждения, поблагодарил личный состав за самоотдачу и профессионализм, а также выразил признательность ветеранам службы за передачу опыта молодому поколению. Он пожелал сотрудникам дальнейших успехов в службе, стойкости и выдержки в решении служебных задач, а также благополучия и уверенности в завтрашнем дне.