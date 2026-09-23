Более 15 тысяч россиян отказались от зачисления мошеннических денег

Процедурой отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, в этом году воспользовались 15,5 тысяч россиян, общая сумма возвращенных через банки средств составила почти 650 миллионов рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Общей процедурой возвратов через банки воспользовались 15,5 тысяч человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. Это неплохой результат», - сказал Вадим Уваров, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

Как пояснил Центральный банк, пострадавшие граждане могут рассчитывать на возвраты или возмещения из двух источников: от граждан, на чьи счета поступили похищенные деньги и от банков в случаях, предусмотренных законом.

«Возвраты, которые совершили граждане через банки (почти 650 миллионов рублей): за период с середины февраля 2026 по 10 сентября 2026. Совершены в том числе с применением сервиса "Добрая воля"», - уточнил регулятор. ЦБ 11 февраля сообщал, что направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Банки же, по последним данным ЦБ, возместили пострадавшим гражданам в первом полугодии 2026 года более 935 миллионов рублей похищенных кибермошенниками средств, пишет РИА Новости.

Также Вадим Уваров отметил, что в 2026 году средний чек одной мошеннической операции показал снижение. «Еще в прошлом году он составлял 18,6 тысячи рублей, в этом году он составляет 15,5 тысяч рублей», - сказал он.