Более 15 тысяч россиян отказались от зачисления мошеннических денег
Процедурой отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, в этом году воспользовались 15,5 тысяч россиян, общая сумма возвращенных через банки средств составила почти 650 миллионов рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Общей процедурой возвратов через банки воспользовались 15,5 тысяч человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. Это неплохой результат», - сказал Вадим Уваров, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Как пояснил Центральный банк, пострадавшие граждане могут рассчитывать на возвраты или возмещения из двух источников: от граждан, на чьи счета поступили похищенные деньги и от банков в случаях, предусмотренных законом.
Также Вадим Уваров отметил, что в 2026 году средний чек одной мошеннической операции показал снижение. «Еще в прошлом году он составлял 18,6 тысячи рублей, в этом году он составляет 15,5 тысяч рублей», - сказал он.
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