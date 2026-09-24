Всемирный день Болливуда, День государственного флага и герба Крыма и День десерта-фламбе «Вишневый юбилей» отмечают сегодня

День системного аналитика, Всемирный день Болливуда, День государственного флага и герба Крыма, Всемирный день моря, День для себя, День десерта-фламбе «Вишневый юбилей» и Фестиваль безделушек отмечают в России сегодня, 24 сентября.







Изображение сгенерировано нейросетью

День системного аналитика посвящен профессия, которая получила широкое распространение вместе с цифровизацией бизнеса. Эти специалисты работают на стыке информационных технологий и управления: изучают потребности компаний, формулируют требования к программным продуктам и помогают выстраивать взаимодействие между заказчиками и разработчиками. Системные аналитики востребованы в банках, страховых компаниях, IT-сервисах и других организациях, деятельность которых связана со сложными информационными системами. Профессиональный праздник начали отмечать в 2000 году в США, а со временем традиция распространилась и на другие страны.

Всемирный день Болливуда посвящен индийской киноиндустрии, центр которой находится в Мумбаи, ранее носившем название Бомбей. Само слово «Болливуд» образовано от названий Бомбей и Голливуд. Особую международную популярность индийское кино приобрело во второй половине XX века, а Индия со временем стала одним из крупнейших производителей фильмов в мире. Характерными чертами многих болливудских картин стали яркие музыкальные и танцевальные номера, мелодраматические сюжеты и сочетание различных жанров. Сегодня фильмы Болливуда смотрят далеко за пределами Индии, а сама индустрия стала заметной частью мировой массовой культуры.

День государственного флага и герба Крыма отмечается 24 сентября, так как именно в этот день в 1992 году Верховный Совет Крыма утвердил флаг и герб полуострова. Флаг представляет собой полотнище из трех горизонтальных полос: синей, белой и красной. Центральным элементом герба стал серебряный грифон на красном щите, держащий в лапе раскрытую раковину с жемчужиной. По сторонам расположены две античные колонны, а в нижней части — лента с девизом «Процветание в единстве».

Всемирный день моря входит в систему международных дней ООН и посвящен значению морского судоходства, безопасности перевозок и защите морской среды. Праздник появился в 1978 году по инициативе Международной морской организации. Первоначально его отмечали 17 марта, однако позднее дату перенесли на последнюю неделю сентября. Конкретный день может меняться от года к году.

Моря и океаны играют важную роль в мировой экономике, обеспечивая международные грузоперевозки, рабочие места и доступ к природным ресурсам. Одновременно морские экосистемы сталкиваются с последствиями загрязнения, изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и других видов человеческой деятельности.

Всемирный день моря призван обратить внимание на необходимость сделать судоходство более безопасным и экологичным. Среди основных задач — предотвращение загрязнения морской среды, в том числе нефтепродуктами, сохранение биологических ресурсов и борьба с незаконным промыслом.

В День для себя можно ненадолго отложить рабочие задачи и бытовые хлопоты и посвятить время себе. Прогулка, любимая книга, спокойный вечер или просто несколько часов без срочных дел — подойдет любой вариант, который помогает восстановить силы.

День десерта-фламбе «Вишневый юбилей» посвящен эффектному десерту Cherries Jubilee — вишне с соусом, которую традиционно фламбируют и подают с ванильным мороженым. Отличный повод попробовать приготовить знаменитое блюдо дома или заказать его в ресторане.

Фестиваль безделушек — шуточный праздник посвящен всевозможным новинкам, забавным изобретениям и вещицам, без которых вполне можно обойтись, но иногда очень хочется купить. Можно достать с полки любимую безделушку или присмотреть себе новую, пишет «Газета.ru».