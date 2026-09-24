Дыра размером с полсолнца - Землю накроет мощный геошторм 24 сентября

Вторая магнитная буря этой осени обрушится на Землю сегодня, 24 сентября. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вероятность геомагнитного шторма оценивается в 65% - это самый высокий показатель на ближайшие дни. Шанс на спокойную магнитосферу составляет всего 15%.

Изображение сгенерировано нейросетью

Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце - тёмная полоса, протянувшаяся от южного полюса звезды к экватору. В четверг Земля пройдёт по орбите «лицом» к этой дыре и попадёт в поток быстрого солнечного ветра. Учёные уточнили, что сама дыра с Солнца не сдвинется - планету накроет именно поток плазмы, вытекающий из неё.

Ожидается, что значения Kp-индекса достигнут 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Планетарный индекс Ap прогнозируется на уровне 25, что подтверждает повышенную геомагнитную активность. По некоторым прогнозам, в ночь на 24 сентября индекс начнёт расти, а к полудню достигнет значений, соответствующих буре уровня G1–G2. Возмущение продлится несколько часов, после чего геомагнитный фон начнёт восстанавливаться.

Однако, после 25 сентября геомагнитная обстановка, по предварительному прогнозу, будет преимущественно спокойной. Учёные отмечают, что вспышечная активность на Солнце остаётся на низком уровне, а глобальное состояние космической погоды оценивается как спокойное, пишет «МК на Сахалине».

В периоды магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать головные боли, слабость, скачки давления и нарушения сна. Особенно внимательными стоит быть тем, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов.